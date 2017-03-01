Академия МВД днем в среду проведет традиционное построение кадетов в честь годовщины ЭР

Кадеты академии. Фото: Postimees/Scanpix

Академия МВД в честь 99-й годовщины Эстонской Республики проведет традиционное построение кадетов в таллиннском учебном комплексе.

В построении примут участие кадеты всех учебных отделений, оркестр Департамента полиции и погранохраны и служебные собаки. Как обычно, на построении лучшим учащимся вручат стипендии академии, министерства и департаментов и наградят лучших сотрудников.

Кадетов приветствуют ректор Катри Райк, министры Андрес Анвельт и Урмас Рейнсалу, глава тюремной службы Прийт Кама, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, заместитель гендиректора Спасательного департамента Кайри Рикко и исполняющий обязанности гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн.

День завершится катанием на лыжах коньках в Пиритаском спортивном центре.