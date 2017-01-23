Законопроект об ограничении использования полиэтиленовых пакетов передадут парламенту в феврале

Для тонких пакетов будет сделано исключение. Фото: ERR

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде в понедельник, 16 января, практически завершила обсуждение предложений в законопроект об ограничении использования тонких пластиковых пакетов.

Как заявил в интервью службе новостей "Радио 4" председатель комиссии Райнер Вакра, в большой зал парламента проект закона планируется передать в феврале.

Ранее стало известно, что закон об ограничении использования тонких пластиковых пакетов - в рамках директивы ЕС - должен вступить в силу в начале 2019 года.

Среднестатистический житель ЕС использует в год почти 200 полиэтиленовых пакетов, по большей части один раз.

По словам Райнера Вакра, запрещать использование пакетов в Эстонии никто не собирается, но в ближайшем будущем они станут платными.

Как ранее писал rus.err.ee ,согласно упомянутой директиве, к концу 2019 года использование полиэтиленовых пакетов должно сократиться до 90 штук в год на человека, а к концу 2025 года — до 40.

После вступления закона в силу магазины будут обязаны предлагать покупателям альтернативные возможности для упаковки, такие как бумажные, тканевые и сетчатые пакеты, а также многоразовые полиэтиленовые пакеты.

С 2019 года магазинам запретят бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов, например, в ходе рекламных кампаний. Останется в силе исключение, разрешающее использовать небольшие полиэтиленовые пакеты для первичной упаковки развесного товара, а также молока в полиэтиленовой упаковке.

Магазины с площадью торгового зала более 100 кв. метров будут обязаны вести учет продаваемых и предоставляемых бесплатно пакетов, представляя эти данные в Регистр упаковок.

По данным Союза торговцев, в 2015 году магазинов с такими торговыми залами в Эстонии было 780 или 28% от общего числа. Поскольку небольшие магазины обычно расположены в районах с низкой плотностью населения, то полиэтиленовых пакетов в таких местах также используется намного меньше.