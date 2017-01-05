Певкур напомнил Михалу про мешки с деньгами, четыре лимона и белый свитер

Ханно Певкур и Кристен Михал Фото: Postimees/Scanpix

Борьба между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром за пост председателя Партии реформ приняла более острый характер: Певкур разместил в соцсети Facebook ссылку на интернет-игру, в которой фигурируют наполненные деньгами полиэтиленовые пакеты, четыре лимона и белый свитер.

"Довольно смешно", - прокомментировал Певкур ссылку на игру, оформленную в стиле "Звездных войн".

В 2012 году Михал выступил в одной из телепередач с пояснениями по поводу скандала с финансированием Партии реформ, надев белый свитер. Как утверждается, в скандале также фигурировали полиэтиленовые пакеты с наличными деньгами. А четыре лимона — намек на картинку, нарисованную бывшим членом правления Таллиннского порта Алланом Кийлем для владельца Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо, у которого Кийл тем самым якобы потребовал четыре миллиона евро за политическую поддержку.

Певкур и ранее критиковал Михала, считающегося фаворитом предстоящих выборов. По мнению Певкура, скандал с финансированием серьезно повлиял как на саму Партию реформ, так и на управление государством, потому что Михалу пришлось подать в отставку с поста министра юстиции. По словам Певкура, история показала, что такие скандалы не забываются.

Председатель Партии реформ и бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас в начале декабря сообщил, что с нового года он откажется от поста лидера партии. Выборы нового председателя реформистов состоятся 7 января.