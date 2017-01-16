Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP

Владимир Иванов и Юрген Зопп. Фото: Postimees/Scanpix

Сильнейшие теннисисты Эстонии Юрген Зопп и Владимир Иванов ухудшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 9 января, Зопп опустился на 7 строчек и занимает теперь 339-е место.

Владимир Иванов за неделю потерял две позиции. На сегодняшний день он в рейтинге 451-й.

Лидером мужского тенниса в мире остается серб Новак Джокович. Вторым идет британец Энди Маррей, третьим - Милош Районич из Канады.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).