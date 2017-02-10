Рейнсалу хочет сделать доходы нотариусов открытыми

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Министр юстиции Урмас Рейнсалу дал распоряжение подготовить поправки к закону о нотариусах, согласно которым доходы нотариусов стали бы открытыми.

"Я решил, что эти доходы должны быть открытыми для общественности. Действующий закон не разрешает раскрывать доходы нотариусов из соображений защиты данных", - передает слова Рейнсалу новостной портал ERR.

Поэтому, по словам министра, необходимо закон изменить. "Я дал распоряжение подготовить изменения к закону, и заинтересованные группы лиц могут высказать свое мнение по этому поводу", - добавил он.

Раскрытие доходов нотариусов в последние месяцы требовала газета Äripäev.