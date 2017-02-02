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Правительство планирует поддержать работодателей, принимающих на работу молодежь в возрасте 7-16 лет

Подростки летом могут работать. Фото: Raepress
Cегодня 18:36
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Правительство в четверг на своем заседании поддержало план министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского (СДПЭ) начать выплату пособий предприятиям, предлагающим сезонную работу подросткам в возрасте от 7 до 16 лет. Пилотный проект такого содержания может быть реализован при поддержке Европейского Социального фонда уже в этом году.

"Как показывает статистика, более половины безработных молодых людей не имеют опыта работы. Первый опыт трудовой жизни, полученный в рамках школьных дружин в период летних каникул, может в дальнейшей жизни оказаться для молодежи полезным при поисках работы во взрослой жизни, поможет избежать безработицы", - считает Евгений Осиновский.

По его словам, государство может здесь подставить работодателям плечо, мотивировать их принимать на короткое время на работу и школьников, давать им возможность потрудиться.

Как сообщила в четверг BNS пресс-служба Министерства социальных дел, в прошлом году почти 1900 работодателей или почти три процента всех работодателей Эстонии предлагали подросткам сезонную работу.

"Таких замечательных работодателей в Эстонии могло бы быть больше. Планируемое пособие для них помогло бы им покрыть дополнительные расходы на руководство юными работникам, снизить расходы на рабочую силу. Чтобы трудоустройство несовершеннолетних было бы проще с законодательной точки зрения, в Рийгикогу сейчас рассматриваются соответствующие поправки к Закону о трудовом договоре", - сказал Осиновский.

По статистике, 13-процентная безработица среди молодежи в Эстонии более чем в два раза превышает уровень безработицы в целом по стране, главной ее причиной затруднений при поиске рабочего места считается отсутствие у молодежи предыдущего опыта работы.

В 2016 году в Эстонии среди молодежи 15-24 лет безработных насчитывалось около 7800 человек, из них предыдущего опыта работы не было у 60 процентов, отметило Министерство социальных дел.

В то же время, работа школьников во время каникул строго регламентирована законодательством.

Надежда Берсенёва
Редактор

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