С начала года в Эстонии диагностировано 28 новых случаев заражения ВИЧ
По положению на начало февраля в Эстонии с начала года диагностировали ВИЧ у 28 человек, а СПИД — у одного.
ВИЧ диагностирован у 12 человек в Таллинне, пяти — в Ида-Вирумаа, троих — в Тартумаа. По два случая заражения выявлены в Харьюмаа и Нарве, и по одному — в Ляэнеском, Пярнуском, Саареском и Вильяндиском уездах, сообщило в субботу, 4 февраля, агентство BNS.
СПИД диагностирован у одного человека в Пярнумаа.
По данным Департамента здоровья, в прошлом году ВИЧ диагностировали у 229 человек, а СПИД — у 41 человека. Всего ВИЧ в Эстонии диагностирован у 9520 человек, в том числе СПИД у 495 человек.
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