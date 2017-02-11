С начала года в Эстонии диагностировано 28 новых случаев заражения ВИЧ

Проведение экспресс-теста на ВИЧ

По положению на начало февраля в Эстонии с начала года диагностировали ВИЧ у 28 человек, а СПИД — у одного.

ВИЧ диагностирован у 12 человек в Таллинне, пяти — в Ида-Вирумаа, троих — в Тартумаа. По два случая заражения выявлены в Харьюмаа и Нарве, и по одному — в Ляэнеском, Пярнуском, Саареском и Вильяндиском уездах, сообщило в субботу, 4 февраля, агентство BNS.

СПИД диагностирован у одного человека в Пярнумаа.

По данным Департамента здоровья, в прошлом году ВИЧ диагностировали у 229 человек, а СПИД — у 41 человека. Всего ВИЧ в Эстонии диагностирован у 9520 человек, в том числе СПИД у 495 человек.