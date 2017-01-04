ERR объявит конкурс на место председателя правления 24 января

Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) соберется в новом году в конце января, на заседании объявят конкурс на место председателя ERR.

"В регламенте выборов председателя правления написано, что мы на собрании в январе объявим конкурс. Собрание совета созвано на 24 января", – сказал председатель совета Агу Ууделепп порталу ERR Uudised.

Полномочия нынешнего председателя правления ERR Маргуса Алликмаа действуют до конца мая следующего года.

Алликмаа этой осенью баллотировался на должность руководителя Капитала культуры, однако тот конкурс, в котором от принял участие, провалился. Решения о том, чтобы выставить свою кандидатуру на пост председателя ERR, он пока не принял.