Реформисты назначили новым генсекретарем Тыниса Кыйва
Правление Партии реформ на заседании в пятницу утвердило новым генеральным секретарем бывшего мэра Пайде Тыниса Кыйва.
По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, генсекретаря утвердили единогласно.
С 1 февраля к работе генсека должен был приступить назначенный на эту должность Райт Пихельгас, но он заявил спустя всего несколько дней после назначения, что не сможет выполнять эти обязанности в связи с неожиданно возникшими семейными обстоятельствами.
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