Департамент статистики: эстонцы и хорошо владеющие эстонским языком неэстонцы равны на рынке труда

Словарь эстонского языка. Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix

Неэстонцы, владеющие госязыком на высоком уровне, находятся на рынке труда в равном положении с жителями нашей страны, родным языком которых является эстонский - таковы данные исследования Департамента статистики, передает "Актуальная камера".

В наиболее невыгодном положении на рынке труда находятся те, кто не владеют эстонским или знают язык на слабом уровне.

В 2015 году безработица среди эстонцев составляла 5%, а среди хорошо говорящих по-эстонски неэстонцев – 3%. Вместе с тем, среди владеющих госязыком на слабом уровне безработица составила 10%. Среди неэстонцев также высок процент тех, кто выполняет слишком простую для своей квалификации работу.

"Безработица среди эстонцев и неэстонцев, владеющих языком на высоком уровне, была ниже 5%. Вероятность найти работу топ-менеджера у представителей обеих групп составила около 40%. Стоит признать, что излишне квалифицированы менее 10% эстонцев и свыше 15% неэтонцев с высоким уровнем владения языком", - сказал старший аналитик ЦУ Kutsekoda Сийм Круселл.

"Уровень бедности той части населения, родным языком которой является русский, гораздо выше, чем среди тех, родным языком которых является эстонский. Мы проанализировали ответы, исходя из домашнего языка общения, и 63% ответивших, что денег в семейном бюджете не хватает - были русскоязычными", - добавила аналитик Департамента статистики Тийу-Лийза Руммо. .