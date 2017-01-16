ФОТО: паром Tõll прибыл в порт Виртсу

Паром Tõll за 24 часа добрался от польской судоверфи Remontowa до порта Виртсу, куда он прибыл днем в понедельник, 9 января.

После непродолжительной стоянки Tõll отправится в Таллинн, где паром будут готовить к выходу на линию. Корабль оборудуют кафе, магазином и детской комнатой, пройдет обучение экипажа и обслуживающего персонала.

На линию Виртсу-Куйвасту паром выйдет во второй половине января.

Строящийся на другой польской судоверфи паром Piret, который также будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту, должен прибыть в Эстонию к концу марта.

Еще на одной турецкой судоверфи завершается строительство парома Tiiu, в первой половине января должны начаться его испытания на воде, которые будут длиться до полутора месяцев. Если все пойдет по плану, то в середине февраля Tiiu начнет свой путь в Эстонию и к середине марта должен прибыть на место. Tiiu будет обслуживать линию Рохукюла-Хельтермаа.

Пока только один из четырех новых паромов курсирует между островами и материком. С 22 декабря 2016 году линию Рохукюла-Хельтермаа обслуживает паром Leiger.

Согласно первоначальным планам, четыре новых парома должны были выйти на линию с 1 октября прошлого года.