Таллинн выделит на содержание телефона помощи почти 160 000 евро
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару подписали договор, по которому Таллинн выделит из бюджета 2017 года на финансирование городского телефона помощи 1345, действующего при Центре тревоги, 158 820 евро.
Это составляет 13 235 евро в месяц. Телефон помощи создан в 2001 году. Он дает консультации и справки, а также принимает сигналы о нарушениях по таким вопросам, как функционирование электроснабжения, водопровода и канализации, систем отопления, благоустройства, состояние дорог и улиц и другие аспекты коммунального хозяйства. Телефон используется также как центр коммуникации в кризисных ситуациях и для информирования населения в случае крупных аварий, сообщает Раэпресс.
Там нет комментариев. Будьте первым!