Окружной суд: виновник ДТП в Таллинне с 13 пострадавшими часть срока проведет за решеткой

Оливер Кобинг Фото: ERR

Таллиннский окружный суд приговорил к реальному тюремному заключению молодого человека, который 16 мая 2015 года спровоцировал аварию на Тартуском шоссе в центре Таллинна. В аварии пострадали 13 человек.

Окружной суд счел, что 23-летний Оливер Кобинг (ранее его звали Грегор) виновен в аварии с большим количеством пострадавших и приговорил его к двум годам и восьми месяцам заключения, однако за решеткой ему нужно провести шесть месяцев. Остальные два года и два месяца с трехлетним испытательным сроком - это условный срок, передает ERR.

Согласно решению уездного суда от октября 2016 года, весь срок был условным.

Окружной суд отметил, что суд низшей инстанции не учел полностью вытекающий из деяния размер вины. Кроме того, частично отсутствовали данные, которые касались личности обвиняемого. Все это привело к вынесению незаконного решения и потребности его аннулировать.

Окружной суд нашел доказательства, что Кобинг вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он серьезно нарушил скоростной режим. Кобинг ехал со скоростью 103 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч. Он не остановился на красный свет и на большой скорости пытался проскочить через регулируемый светофорами перекресток. В результате ДТП три человека получили тяжкие телесные повреждения, а девять - легкие. В числе пострадавших были и дети. Все это значительно увеличивает размер вины.

Также уездный суд не учел, что у Кобинга за день до аварии совершил проступок, как раз нарушив правила дорожного движения. Он не пропустил переходящего дорогу по "зебре" пешехода, создав опасную ситуацию на дороге.

Учитывая тяжесть преступления и личность обвиняемого, суд не может дать Кобингу полностью условный срок. Суд принял решение наказать молодого человека шоковым тюремным заключением.

Окружной суд отметил, что шоковое тюремное заключение предназначено только для тех, кто раньше не сидел за решеткой. Кобинг как раз из таких людей, поэтому суд счел обоснованным, что часть наказания - это реальный срок.

Обвинение

Авария произошла 16 мая 2015 года в 9:47 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди в Таллинне, когда BMW 320i, который вел 22-летний Грегор, как тогда звали Оливера, столкнулся с совершившим левый поворот с улицы Крейцвальди со стороны улицы Ластекоду Mercedez-Benz, который вела 42-летняя Эве.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу Эве и находившихся в Mercedes пассажиров, 15-летнюю девушку и 41-летнего Хейки. 51-летнего Пеэтера доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, а 10-месячного мальчика — в Таллиннскую детскую больницу.

В результате столкновения Mercedez-Benz отбросило на находившихся на разделявшем полосы движения на Тартуском шоссе "островке безопасности" пятерых пешеходов: 64-летнего Олега, 37-летнюю Хелен, 57-летнюю Галину, 4-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Олега, Хелен и Галину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Мальчика и девочку доставили в Таллиннскую центральную больницу.

Водителя BMW и пассажиров автомобиля, двух 17-летних девушек, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а 20-летний Кристо сам позже обратился в Ида-Таллиннскую центральную больницу.