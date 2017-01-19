logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Окружной суд: виновник ДТП в Таллинне с 13 пострадавшими часть срока проведет за решеткой

Оливер Кобинг Фото: ERR
Cегодня 15:35
Рубрика: Эстония

Таллиннский окружный суд приговорил к реальному тюремному заключению молодого человека, который 16 мая 2015 года спровоцировал аварию на Тартуском шоссе в центре Таллинна. В аварии пострадали 13 человек.

Окружной суд счел, что 23-летний Оливер Кобинг (ранее его звали Грегор) виновен в аварии с большим количеством пострадавших и приговорил его к двум годам и восьми месяцам заключения, однако за решеткой ему нужно провести шесть месяцев. Остальные два года и два месяца с трехлетним испытательным сроком - это условный срок, передает ERR.

Согласно решению уездного суда от октября 2016 года, весь срок был условным.

Окружной суд отметил, что суд низшей инстанции не учел полностью вытекающий из деяния размер вины. Кроме того, частично отсутствовали данные, которые касались личности обвиняемого. Все это привело к вынесению незаконного решения и потребности его аннулировать.

Окружной суд нашел доказательства, что Кобинг вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он серьезно нарушил скоростной режим. Кобинг ехал со скоростью 103 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч. Он не остановился на красный свет и на большой скорости пытался проскочить через регулируемый светофорами перекресток. В результате ДТП три человека получили тяжкие телесные повреждения, а девять - легкие. В числе пострадавших были и дети. Все это значительно увеличивает размер вины.

Также уездный суд не учел, что у Кобинга за день до аварии совершил проступок, как раз нарушив правила дорожного движения. Он не пропустил переходящего дорогу по "зебре" пешехода, создав опасную ситуацию на дороге.

Учитывая тяжесть преступления и личность обвиняемого, суд не может дать Кобингу полностью условный срок. Суд принял решение наказать молодого человека шоковым тюремным заключением.

Окружной суд отметил, что шоковое тюремное заключение предназначено только для тех, кто раньше не сидел за решеткой. Кобинг как раз из таких людей, поэтому суд счел обоснованным, что часть наказания - это реальный срок.

Обвинение

Авария произошла 16 мая 2015 года в 9:47 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди в Таллинне, когда BMW 320i, который вел 22-летний Грегор, как тогда звали Оливера, столкнулся с совершившим левый поворот с улицы Крейцвальди со стороны улицы Ластекоду Mercedez-Benz, который вела 42-летняя Эве.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу Эве и находившихся в Mercedes пассажиров, 15-летнюю девушку и 41-летнего Хейки. 51-летнего Пеэтера доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, а 10-месячного мальчика — в Таллиннскую детскую больницу.

В результате столкновения Mercedez-Benz отбросило на находившихся на разделявшем полосы движения на Тартуском шоссе "островке безопасности" пятерых пешеходов: 64-летнего Олега, 37-летнюю Хелен, 57-летнюю Галину, 4-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Олега, Хелен и Галину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Мальчика и девочку доставили в Таллиннскую центральную больницу.

Водителя BMW и пассажиров автомобиля, двух 17-летних девушек, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а 20-летний Кристо сам позже обратился в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 11.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей