Сависаар может избежать судебного разбирательства по медицинским показателям

Эдгар Сависаар Фото: Фейсбук

Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар может избежать судебного разбирательства в Харьюском уездном суде по медицинским показателям.

Очевидно, что вопрос о состоянии здоровья 66-летнего Сависаара будет стоять на повестке дня во время предварительного слушания, передает ERR Uudised.

Поскольку данные о состоянии здоровья — это деликатный и личный вопрос, суд обсуждает его за закрытыми дверями и не оповещает об этом общественность.

Если суд посчитает, что согласно проведенной медицинской экспертизе, Сависаар не сможет участвовать в судебном процессе, а также понести наказание в случае признания его вины, судебный процесс в его отношении будет прекращен.

В то же время при таких обстоятельствах сохраняется возможность возобновления процесса, если состояние его здоровья улучшится.

Суд также может изъять его материалы из уголовного дела и приостановить судебный процесс.

Защитник Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няяс, своих комментариев по этому вопросу службе новостей ERR не дал.

В середине декабря Харьюский уездный суд назначил предварительное заседание по уголовному делу бывшего председателя Центристской партии, отстраненного с должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, а также обвиняемых по этому делу предпринимателей на 16 февраля.

На предварительном заседании суд рассмотрит возможные ходатайства и назначит график судебных заседаний. Уголовное дело будет вести судья Анне Ребане.

Государственная прокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Центристской партии предъявили обвинение как юридическому лицу.

Обвинение в даче взятке Сависаару получили бизнесмены Айвар Туулберг, Александр Кофкин, Хиллар Тедер и Велло Кунман.

Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в пособничестве при передаче и получении взятки, а бывшего политика Виллу Рейльяна и Прийта Кутсера – в посредничестве при передаче взятки Сависаару.