ФОТО: президент вручила госнаграды за особые заслуги

Президент Керсти Кальюлайд вручила в четверг, 23 февраля, накануне 99-годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.

Награждение проходило в театре NUKU.

"Знаки отличия – это признание жителей Эстонии и поддерживающих нас за рубежом людей за их целеустремленность и верность принципам, на которые опирается современная Эстония – открытость и демократию, знания и предприимчивость, заботу и внимательность", – отметила президент.

С полным списком награжденных в 2017 году можно ознакомиться здесь.