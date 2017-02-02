В Таллинне арестован мужчина по подозрению в педофилии

Подозреваемый. Фото: Департамент полиции и погранохраны

Суд по ходатайству прокуратуры арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, задержанного 10 января в Таллинне по подозрению в сексуальных домогательствах к детям.

Мужчина, ранее наказывавшийся в уголовном порядке, мог совершать сексуальные домогательства к детям в течение длительного времени, и часть пострадавших к настоящему моменту могли достичь совершеннолетия, сообщил в четверг, 26 января, Департамент полиции и погранохраны.

"Мы хотим, чтобы люди, независимо от возраста, предоставили нам информацию об изображенном на фотографиях мужчине и его действиях", - сказал глава службы защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет, по словам которого полицейские проверяют всю поступающую информацию, потому что жертвы иногда не хотят или боятся обращаться в полицию.

"Каждая крупица информации может помочь предотвратить новые правонарушения и дурное обращение с детьми", - сказал он.

Задержанный попал в поле зрения полиции после поступления информации о сексуальном преступлении, которое он мог совершить. "Дурное обращение с детьми — одно из наиболее тяжких преступлений, но жертвы часто не раскрываются перед близкими", - сказал Райвет.

Полиция просит людей, имеющих информацию об изображенном на фотографиях мужчине, позвонить по телефону 112 или 53 019 938.