logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Зелёный валун станет торговой маркой Эстонии в мире

Video
Cегодня 11:10 Обновлено 20:14
Рубрика: Эстония

Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу рекламный символ, разработка которого обошлась в 200 000 евро. Команда дизайнеров за полгода работы разработала новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире.

Информацию об Эстонии можно найти на сайте estonia.ee, а о бренде – на сайте brand.estonia.ee

"На сайте estonia.ee есть как общая информация об Эстонии, так и информация для тех, кто хочет посетить страну, инвестировать в нее, учиться в Эстонии или приехать на работу", – сообщили в EAS.

"Brand.estonia.ee содержит инструкции о том, как представлять Эстонию в мире. Ими могут пользоваться все желающие: предприниматели, организации, общественный сектор и широкая общественность".

Глава эстонской команды дизайна Алари Орав пояснил, что разработчики уделили большое внимание названию государства и связанным с ним ассоциациям. "Самое главное, что можно представить миру, это название нашего государства. Оно начинается с буквы "э", нас ассоциируют с электронной администрацией и электронной резиденцией, это важная для нас буква", – сказал Орав.

 

Как отметила министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, работой дизайнеров можно гордиться. "С конца февраля бренд будет доступен на трех языках, тогда можно будет задуматься и о других языках", – сказала Пало на пресс-конференции.

Обновление рекламного символа Эстонии будет профинансировано из средств Структурных фондов Европейского союза. Общая стоимость проекта составит 200 000 евро, из которых 30 000 запланировано на поиск новой символики. На создание предыдущего бренда — Welcome to Estonia — в 2002 году было потрачено свыше 13 млн крон, т. е. 830 000 евро.

Предыдущий проект по обновлению бренда Эстонии фактически прекратился весной этого года, после чего не было ясности в вопросе о дальнейших шагах. Ранее голландец Питер Кенти предложил свою концепцию, которая нашла широкую общественную поддержку, но EAS не пожелал ею воспользоваться.

Как передает "Актуальная камера", пользователей соцсетей однако смутила форма и зеленый цвет изображения. Как выяснилось - это валун. Ряд экспертов в области коммуникаций на страницах онлайн-медиа усомнились в том, что зеленый валун поможет эстонским товарам и услугам обрести популярность за рубежом.

 

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями
 foto
Департамент технического надзора начал расследование в отношении телеканала TV3
 foto
Зелёный валун станет торговой маркой Эстонии в мире

Зарубежные новости

foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года
 foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28