В новогоднюю ночь в центре Таллинна будет ограничено движение автотранспорта

В центре Таллинна жители и гости столицы встречают 2016 год. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

В ночь на 1 января бульвар Каарли в Таллинне с 23.30 до 00.30 будет закрыт для проезда транспорта в обоих направлениях, а в связи с фейерверком с 21:30 до 00:30 будет закрыта улица Команданти.

Проезд по бульвару Каарли будет разрешен автомашинам полиции и спасателей и общественному транспорту, за исключением такси.

Таллиннская горуправа проведет в новогоднюю ночь концерт для жителей и гостей столицы и десятиминутный фейерверк в полночь, в связи с чем будет закрыт проезд по улице Команданти с 21.30 до 00.30. На площади Свободы выступит ансамбль Cartoon и Dj Erkki Sarapuu.

За порядком и безопасностью будет следить охранная фирма.

Витрина в сторону улица Харью на площади Свободы будет закрыта защитными панелями. Также закроют проход на лестницу и к площадке у Монумента свободы. На площади установят дополнительные урны и туалеты. На месте будет находиться и скорая помощь.