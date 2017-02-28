Весенние каникулы в эстонских школах проходят в три разных периода

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У учащихся школ Виймси каникулы на этой неделе, у нескольких таллиннских школ - на следующей неделе, третья группа школ отдыхает в марте. Эта ситуация осложняет положение семей, в которых дети посещают разные школы, тем не менее, у школ остается право устраивать каникулы по своему усмотрению и в следующем году, когда официально каникул будет пять, а не четыре.

Учащиеся школ волости Виймси отдыхают на этой неделе. По словам руководителя департамента культуры и образования волости Янека Муракаса, когда в волости устанавливали дни школьных каникул, то еще не было известно, когда каникулы будут в таллиннских школах, передает новостной портал ERR.

По срокам каникул предложения поступили от самих школ и их попечительских советов, представляющих интересы родителей.

"В управу волости Виймси до сих пор не поступило ни одной жалобы по поводу школьных каникул. По моим данным, в школы тоже такие жалобы не поступали", - сказал Муракас и добавил, что установление школьных каникул в Виймси было консенсусным решением и это решение поддержали как школы и попечительские советы школ, так и местные власти.

По словам руководителя отдела общего образования Министерства образования и науки Ирене Кяосаар, школа может установить школьные каникулы по своему усмотрению. "У нас много лет происходит так, что Министерство своим указом устанавливает рекомендуемые дни школьных каникул, но школа может установить подходящие ей дни, соблюдая определенные критерии - например, летние каникулы должны быть определенной продолжительности, и всего должно быть по крайней мере четверо каникул", - объяснила она.

Один из аргументов против такой системы, по словам Кяосаар, состоит в том, что это создает неудобства семьям, в которых дети посещают разные школы - дни каникул могут не совпадать.

"Конечно, это один из рисков при такой системе, но, в то же время, считается более важным дать свободу школе", - пояснила она.

Янек Муракас выразил надежду на то, что в наступающем учебном году каникулы будут в одно время у школ разных самоуправлений, поскольку постановлением министра образования и науки в следующем году установлено пять школьных каникул, и большинство местных самоуправлений будет исходить из этого постановления.

Кяосаар, однако, отметила, что, на самом деле, и в следующем учебном году все останется по-прежнему – у школы будет право устанавливать дни школьных каникул по своему усмотрению.

"На самом деле, остается такая же система. В этом году, министерство рекомендовало четыре перерыва между учебой, в следующем — пять", - сказала Кяосаар.

Введение пятых каникул министерство обосновало установлением более равномерной учебной нагрузки в течение всего учебного года. Благодаря дополнительным весенним каникулам, учебные периоды стали одинаковы по длительности, и поэтому усталость учеников может уменьшиться.

В 2016/2017 учебном году министром установлены школьные каникулы в следующие периоды: с 22 по 30 октября, с 23 декабря по 8 января, с 18 по 26 марта, и с 7 июня по 31 августа.