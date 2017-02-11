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Соцдемы объяснили падение рейтинга критикой со стороны производителей алкоголя

Премьер-министр Юри Ратас (на переднем плане) и министр труда и здоровья Евгений Осиновский на подписании коалиционного договора. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 15:09
Рубрика: Эстония

В Социал-демократической партии (SDE) считают, что существенное падение рейтинга соцдемов вызвано кампанией в средствах массовой информации, развернутой производителями алкогольной продукции.

"Я считаю, что падение [рейтинга] объясняется давлением СМИ, вызванным производителями алкоголя. Это тоже безусловно влияет на общее мнение и имидж", - сказала генеральный секретарь SDE Кристен Канарик радионовостям ERR, комментируя опубликованные в субботу рейтинги эстонских политических партий.

По ее мнению, высокий уровень поддержки Центристской партии является авансом со стороны избирателей. "Центристская партия получила от избирателей кредит доверия, чтобы действовать в качестве партии премьер-министра", - сказала Канарик, добавив, что осенью прошлого года SDE была локомотивом перемен, но сейчас на первый план выдвинулись возглавившие коалицию центристы, и соцдемам придется доказывать свою полезность для избирателей.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что высокий рейтинг мотивирует центристов еще активнее бороться за общие цели. "Новое правительство, которое приступило к работе только в ноябре прошлого года, отличается важными решениями и нужными действиями — от выделения дополнительных субсидий сельскому хозяйству до повышения зарплат учителям. Я рад, что люди поддерживают наши действия и согласны с необходимостью серьезной реорганизации", - сказал Ратас, добавив, что высокий рейтинг центристов говорит и о доверии людей к правительству в целом.

По его мнению, самым слабым местом предыдущей коалиции было нежелание бороться с социальным неравенством. "Наша общая цель — сделать общество более сплоченным и единым, проведя реформу не облагаемого подоходным налогом минимума, введя более справедливые пенсии и усилив самоуправления", - подчеркнул премьер-министр.

Комментируя рейтинги партий, председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что доминирование Центристской партии и Партии реформ продолжает тормозить развитие Эстонии и политической культуры в стране. "Мы видим, что это продолжается и после смены правительства, причем Центристская партия по многим вопросам встала на позицию Партии реформ, позволив чиновникам собой управлять", - сказал Херкель.

Он признал, что Свободной партии пока не удалось пошатнуть лидирующие позиции центристов и реформистов. "Наша сознательная поддержка избирательных союзов на предстоящих местных выборах говорит о том, что для прекращения доминирования этих партий нужно привлекать более широкие силы с независимыми взглядами", - добавил лидер свободников.

Генеральный секретарь Союза отечества и Res Publica (IRL) Керт Карузе считает падение рейтинга IRL временным. "Мы приняли решения, которые раньше боялись принимать и которые на первый взгляд могут показаться неожиданными и непопулярными, но они важны для Эстонского государства в долгосрочной перспективе. Мы продолжаем отстаивать основы [политики] гражданства Эстонии, экономический рост и повышение доходов людей. Верю, что своими действиями и решениями мы повысим доверие людей к IRL", - сказал Карузе.

Согласно опубликованному в субботу социологическому опросу Turu-Uuringute AS, в январе Центристскую партию поддерживали 31% определившихся с выбором избирателей, а рейтинг Партии реформ вырос с 20 до 25%. Уровень поддержки SDE снизился с 15 до 10%, а IRL – с 8 до 6%. Консервативную народную партию (EKRE) поддерживали 9%, а Свободную партию — 7% избирателей.

Андрей Крашевский
Редактор

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