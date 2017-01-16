Сависаар так и не ответил на требование вернуть 116 000 евро в таллиннский бюджет

Эдгар Сависаар. Фото: ERR

Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) к установленному сроку не получила от бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара ответ на запрос о том, каким образом он намерен вернуть в городской бюджет Таллинна 116 643 евро, незаконно потраченные на избирательную рекламу.

Сависаар должен был дать ответ к 6 января, но и к понедельнику ни от него самого, ни от его адвоката не было никакой реакции на обращение комиссии, сообщил в понедельник, 9 января, новостной портал ERR.

В канун Рождества в комиссию поступило письмо от адвоката Сависаара, в котором он просил продлить срок для предоставления ответа КНФП по медицинским причинам. Для предоставления дальнейшей отсрочки комиссия настаивает на представлении ей медицинской справки.

Если соглашение с Сависааром о возврате этой суммы не будет достигнуто, то, по словам председателя КНФП Ардо Оясалу, комиссия попросит вмешаться министра внутренних дел, который имеет право ограничить выделение Центристской партии денег из госбюджета. Господдержку можно уменьшить в соответствии с законом до трехкратного размера суммы, не уплаченной по предписанию, но не более чем на 20% от общей суммы дотации.

"В этом нет никакого сомнения. Вопрос теперь в том, когда наступит разумный срок [для этого]. Мы сами оцениваем это так, что поскольку мы до Рождества направили уведомление Центристской партии о ее привлечении [к этому делу], то сейчас еще точно слишком рано это делать. Но время идет, и однажды обязательно настанет подходящий момент, и тогда КНФП обязательно решит [обратиться к главе МВД]", - сказал Оясалу.

Если до этого дойдет, то Центристская партия сможет в свою очередь оспорить решение министра внутренних дел в суде.

КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября.

После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем КНФП письменно уведомила Сависаара, предоставив ему срок до 10 декабря для уплаты этой суммы. Незадолго до Рождества комиссия привлекла к возвращению запрещенного пожертвования и Центристскую партию.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.