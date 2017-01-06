В Тарту открылся автогородок для детей

В Тарту открылась площадка, обучающая детей правилам дорожного движения. На территории крытого автогородка есть различные дороги, автозаправка и даже небольшой туннель.

Идея основать в Тарту площадку дорожного движения возникла у Каймара Пярнасте около года назад, после того, как он побывал со своими детьми в Пярну, передает "Актуальная камера".

"Эта идея появилась в Пярну, куда мы ездили отдыхать с семьей. Там мы посетили местный автогородок и решили сделать такой же в Тарту. Мы занимались его постройкой почти целый год - и вот результат", - рассказывает Пярнасте.

Посетителям в возрасте от 4 до 10 лет предлагается перемещаться по автогородку площадью 560 квадратных метров на небольших электромобилях. На его территории смоделированы различные виды дорог, включая кольцо и даже темный туннель.

"Мы попытались создать на этой площадке реалистичные условия, так сказать, мини-город. Здесь есть даже автозаправка и автомойка, которые, в свою очередь, выглядят как мини-версии настоящих", - отмечает менеджер по продажам Тартуской площадки дорожного движения Карл-Эрик Кирс.

Сотрудники площадки видят два основных направления ее деятельности - обучающее и развлекательное. Предприятие уже ведет переговоры с городскими властями и Департаментом шоссейных дорог - в будущем здесь планируется проведение курсов по основам дорожного движения для воспитанников детских садов и учеников начальных классов. Помимо этого, площадка может использоваться для детских праздников.