Рождественский мир в Таллинне провозгласит в субботу Таави Аас

В полдень сочельника мэр или секретарь ратуши провозглашают Рождественский мир с балкона магистрата. Фото: Postimees/Scanpix

Традиционную церемонию провозглашения рождественского мира в Таллинне в этом году проведет исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас. Церемония состоится в субботу в полдень, вице-мэр Таави Аас выступит с речью из окна Таллиннской ратуши.

Начало традиции провозглашать наступление рождественского мира положила шведская королева Кристина в 1632-1654 годах.

Обычай восходит к тому времени, когда Эстония и Финляндия находились под юрисдикцией шведской короны. Традиция сохранилась в шести городах Северных стран, она осталась по-протестантски простой и никогда не была политизированной.

Рождественский мир всегда провозглашается в городе, где расположен архиепископский собор, в полдень сочельника с балкона городского здания, и его провозглашает мэр или секретарь ратуши.

В оглашаемом им тексте говорится: "Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку".

Традиция провозглашения Рождественского мира была восстановлена в 1993 году.