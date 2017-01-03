Город Пярну объединился с волостями Пайкузе и Аудру

Договор об объединении подписан. Фото: горуправа Пярну

Во вторник, 27 декабря, представители волостей Пайкузе и Аудру, а также города Пярну подписали договор об объединении. В новом самоуправлении будет жить 51 000 человек.

Договор об объединении был заключен в результате переговоров города Пярну, волостей Аудру и Пайкузе, сообщила пресс-секретарь Пярнуской горуправы Герли Кыйв порталу ERR.ee.

Договор об объединении в здании Пярнуской уездной управы подписали мэр Пярну Ромек Козенкраниус, председатель Пярнуского горсобрания Андрей Коробейник, старейшина волости Аудру Сийм Суурсильд, председатель волостного собрания Аудру Яанус Пылдмаа, старейшина волости Пайкузе Куно Эркманн и председатель волостного собрания Пайкузе Майт Тальвиоя.

В феврале город Пярну сделал предложение для переговоров об объединении 13 самоуправлениям, однако объединиться получилось только с волостями Аудру и Пайкузе. В новом самоуправлении будет жить 51 000 человек. Это значит, что Пярну останется четвертым по величине городом Эстонии. Ему не удалось обогнать Нарву, в которой по состоянию на 1 января 2016 года жили 58 204 человека.

Самым крупным городом Эстонии является Таллинн (423 420), за ним следует Тарту (93 687).

В Пярну по состоянию на 1 января 2016 года жили 39 828 человек.