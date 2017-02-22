Мошенники используют в Facebook логотипы Rimi и Konsum и выманивают у людей деньги

Незаконное использование логотипов известных торговых сетей Эстонии. Фото:Департамент государственных инфосистем

Департамент государственных информационных систем (CERT-EE) предупреждает о распространяющейся в социальной сети Facebook мошеннической схеме, которая использует для привлечения внимания логотипы магазинов Konsum и Rimi. Предлагая заполнить опросник и отправить СМС на короткий номер, мошенники подписывают человека на платную услугу.

Мошенники предлагают пользователям заполнить опросник и отправить платное сообщение на короткий номер, чтобы участвовать в розыгрыше призов. На самом деле СМС подписывает номер отправившего на платную услугу.

Один из серверов в Панаме, использовавшийся мошенниками, уже закрыт, но правонарушители могут снова повторить свою уловку, используя новый интернет-адрес.

Стоит помнить, что во время заполнения опросника сайт может пытаться заразить ваше устройство вредоносными программами. CERT-EE советует не заходить на домашнюю страницу мошеннической кампании.

Тем, кто попался на уловку мошенников, департамент советует обратиться к своему мобильному оператору, чтобы предотвратить последующие траты с телефонного номера, оповестить о проблеме CERT (cert@cert.ee) и полицию (cybercrime@politsei.ee).