Для эстонских спасателей рождественские праздники прошли достаточно спокойно

Автомобиль спасателей Фото: ERR

В ночь на субботу в пожаре погиб человек. В воскресенье серьезных возгораний не было, не получали вызовов и саперы.

В ночь на субботу в деревне Висси волости Ныо Тартуского уезда в 2:16 утра загорелся двухэтажный жилой дом. Во время тушения в доме было обнаружено тело человека, личность которого не установлена, сообщил дежурный спасательного департамента.

В сочельник в 10:38 поступило сообщение, что в деревне Тагумаа волости Пала Йыгеваского уезда загорелся одноэтажный деревянный жилой дом с пристройкой. Тушение было завершено в 14.10, люди в пожаре не пострадали.