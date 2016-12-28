С нового года могут закрыться женские приюты в восьми уездах

Центры поддержки женщин в восьми уездах Эстонии приняли решение не участвовать в тендере Департамента социального страхования на оказание услуг в следующем году, поскольку предложенные министерством условия финансирования не позволят оказывать жертвам домашнего насилия комплексные услуги.

Деятельность центров будет прекращена в Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Рапламаа, Валгамаа, Ляэне-Вирумаа и Вырумаа, сообщил в среду, 21 декабря, Союз женских приютов.

Центры в этих уездах решили не подавать заявки на новый конкурс Департамента социального страхования, что означает прекращение их деятельности со следующего года.

В организации утверждают, что в уездах с небольшим населением размер субсидии минсоцдел сокращен почти вдвое по сравнению с предыдущими годами, что не позволит оказывать комплексные услуги, предусмотренные Законом о помощи жертвам, т. е. услуги проживания, психологического и юридического консультирования.

По оценке Союза женских приютов, Департамент социального страхования в новом конкурсе также существенно снизил требования к поставщикам услуги в обход положений Закона о помощи жертвам.

"Разумеется, жалко допустить развал годами создававшейся и хорошо сейчас работающей системы, но мы взвесили это под всеми углами и сейчас в этих условиях не видим другой возможности", - сказала член правления организации Марью Туоппи.

В сообщении отмечается, что программа создавалась с участием норвежского финансирования, но в дальнейшем средства должно было предоставить правительство Эстонии, которое не предусмотрело их в достаточном объеме в бюджете на следующий год. Кроме того, от некоммерческих центров требуется самофинансирование в первый месяц работы, что означает для них необходимость брать кредит.

Ранее Министерство социальных дел заявило, что поправки в законодательстве обеспечат устойчивую, доступную по всей стране и стабильно финансируемую услугу за счет ее перевода с проектного на бюджетное финансирование. Контракты с центрами поддержки первоначально предполагалось заключать на 2-3 года, но в итоге срок сократили до года.

Минсоцдел: финансирование не сокращалось

В Министерстве социальных дел сообщили, что утверждения о сокращении финансирования не соответствуют действительности. По словам вице-канцлера по социальным вопросам минсоцдел Райта Куузе, в последние два года на эти цели выделялось по 500 000 евро, а в 2017 году запланировано выделение 620 000 евро.

Как пояснили в министерстве, увеличение финансирования связано в том числе с выпадением разовых дотаций: в 2015 и 2016 годах Норвегия дополнительно выделила на эту программу 187 000 и 54 000 евро, а в 2015 году также была выделена разовая дотация в размере 150 000 евро на психологическое и юридическое консультирование.

Министерство призвало приюты к сотрудничеству для обеспечения необходимой помощью всех, кто в ней нуждается. "Мы должны работать над самым важным - доступностью помощи для всех. Поэтому я призываю приюты сотрудничать с Департаментом социального страхования, чтобы найти решение для помощи жертвам. Наша общая цель в том, чтобы жертва не осталась без необходимой помощи", - подчеркнул Куузе.

Новый конкурс на оказание услуги в восьми уездах был объявлен Департаментом социального страхования 14 декабря после того, как на первом конкурсе удалось утвердить заявки только по шести уездам. В восьми уездах конкурсные заявки были отклонены из-за слишком высокой цены или несоответствия прочим условиям конкурса.

В 2016 году услуга впервые была доступна во всех уездах Эстонии.

Добавлен видеосюжет репортера "АК" (ETV+) Ольги Полиенко.