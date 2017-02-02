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После вмешательства "Инсайта" в эстонских магазинах из продажи исчезли опасные для здоровья фитотампоны

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Илья Дочар, "Инсайт"
Cегодня 21:21
Рубрика: Эстония

Каждый год на прилавки эстонских магазинов попадают тысячи новых товаров. От продуктов питания до предметов гардероба, от бытовой химии до средств альтернативной медицины. Надзор за этим потоком осуществляют департаменты здоровья и защиты прав потребителей. Съемочная группа "Инсайта" выясняла, почему потенциально опасные средства альтернативной медицины попадают на рынок.

"Невозможно охватить все. В Департаменте здоровья всего лишь пять человек занимаются надзором за всеми товарами, которые имеются на рынке", - говорит представитель Департамента здоровья Марина Карро.

Под пристальное внимание "Инсайта" попал фитотампон "Гуйфей Бао" или "Жемчуг Принцессы". Если верить описанию, это чудесное средство способно очистить женский организм и вернуть ему молодость. Достаточно пройти курс применения - шесть тампонов по три дня каждый. Уже одна эта инструкция вызывает у врачей опасение.

"Влагалище не стерильно. Там начнут активно размножаться очень злые, очень патогенные микробы. И если их токсины попадут в систему кровообращения, то у женщины может очень быстро и очень сильно ухудшиться самочувствие. Может случиться так называемый токсический шок, который опасен для жизни", - говорит гинеколог Кай Халдре.

Способ применения также вызывает вопросы у экспертов. Помимо различных трав и экстрактов, в состав фитотампона входит, например боракс, также известный как тетраборат натрия или E285. Он используется в кузнечном деле, при изготовлении стекла и как консервант.

"Он является канцерогеном, мутагеном, репродуктивно-токсичным веществом. Здесь встает вопрос, вообще может ли он там быть. Поэтому производитель должен представить доказательные материалы, может ли он там находится", - отмечает Карро.

"Продавец должен убедиться в том, что к товару прилагается верная информация, и что товар, который попадает на рынок, безвреден для потребителя. За это отвечает продавец", - добавляет представитель Департамента защиты прав потребителей Ханна Турецки-Тоомик.

К чудодейственным товарам нужно относиться критически

К сожалению, получить какие-либо комментарии или разъяснения от фирмы FOHOW, которая является распространителем фитотампонов в Эстонии, не удалось. Расследование "Инсайт" начал в конце октября. Тогда же мы и обратили внимание департаментов на фитотампоны. Оказалось, что бюрократический процесс занимает несколько месяцев. Сейчас департаменты готовы говорить о результатах.

"Из-за отсутствия соответствующей документации и отсутствия научных доказательств, что эти тампоны являются лекарственным средством, фирма, которая их завозит, решила добровольно снять их с реализации. В настоящий момент тампонов в продаже уже нет", - говорит Карро.

Но нельзя исключать такую возможность, что кто-то из других фирм возможно опять начнет завозить эти тампоны. Беглый поиск в интернете показывает, что купить фитотампоны все также не составляет особого труда. Усложняет контроль и то, что производителю достаточно изменить название изделия, и департаментам придется начинать делопроизводство с нуля.

Как же решить проблему? Как защитить себя от шарлатанов, торгующих волшебными камнями и целебными снадобьями? По мнению департаментов, потребители должны сами оценивать потенциальные риски.

"К товарам, которые обещают какой-то чудесный эффект, и утверждениям продавцов, которые говорят о какой-то волшебной реакции надо относиться крайне критически и всегда следует сохранять трезвость рассудка", - подчеркивает Турецки-Тоомик.

"Человек, конечно должен, обдумывать каждый свой поступок. Он должен трезво оценивать, чего он хочет добиться покупкой этого товара. Потому что есть товары, которым присваиваются лечебные свойства, а фактически у них этих свойств нет", - добавляет Карро.

Пока же выходит так, что любой желающий может торговать чем угодно под видом альтернативной медицины. По крайней мере до первой жалобы.

Уже после того, как сюжет был подготовлен к эфиру, "Инсайт" узнал о том, что фирма Cordyceps, занимавшаяся реализацией "Жемчуга Принцессы", собирается доказать Департменту здоровья безвредность состава фитотампонов.

Виктор Сольц
Редактор

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