Полиция просит помощи в поисках мужчины, ушедшего из дома в Ласнамяэ

Дмитрий Фото: полиция

Полиция просит помощи в поисках 78-летнего Дмитрия, который ушел в неизвестном направлении из своей квартиры в доме по улице Паэ столичного района Ласнамяэ в промежутке от полудня 21 декабря до утра 22 декабря и до сих пор не вернулся.

У Дмитрия есть проблемы со здоровьем и памятью, поэтому он может не помнить, где живет. При себе у него не было ни телефона, ни документов.

Полиция получила сообщение о пропаже Дмитрия вечером после 19 часов и начала поиски. Полицейские и кинологи проверили район его проживания, а близкие – больницы, но поиски пока не дали результатов.

Дмитрий худощавого телосложения, ростом 156 см, у него серо-зеленые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку без капюшона, на плечах куртки – полоски фиолетового и красного цветов. Предположительно, на нем могли быть бежевый свитер, синяя рубашка, серые спортивные брюки и резиновые сапоги, а также коричневая шапка. Один из верхних зубов мужчины сломан и у него металлические зубные протезы.

Все, кто видел изображенного на фото мужчину, или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам 112 или 612 3000.