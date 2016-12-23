Ушедший из дома в Ласнамяэ 78-летний мужчина нашелся

Полицейский автомобиль. Postimees/Scanpix

В пятницу полиция обратилась к общественности за помощью в поисках 78-летнего Дмитрия, который ушел в неизвестном направлении из своей квартиры в доме по улице Паэ столичного района Ласнамяэ в промежутке от полудня 21 декабря до утра 22 декабря. Во вторник, 27 декабря полиция сообщила, что мужчина найден, с ним все в порядке.