Ушедший из дома в Ласнамяэ 78-летний мужчина нашелся
В пятницу полиция обратилась к общественности за помощью в поисках 78-летнего Дмитрия, который ушел в неизвестном направлении из своей квартиры в доме по улице Паэ столичного района Ласнамяэ в промежутке от полудня 21 декабря до утра 22 декабря. Во вторник, 27 декабря полиция сообщила, что мужчина найден, с ним все в порядке.
Полиция и родственники мужчины благодарят внимательных горожан, сообщивших информацию, которая помогла найти пожилого человека.
Как сообщалось ранее, Дмитрий мог не помнить, где живет. При себе у него не было ни телефона, ни документов.
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