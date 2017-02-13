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Задержанный во время ограбления в Пыхья-Таллинне эстонский рэпер взят под стражу

Cегодня 13:46
Рубрика: Эстония

В среду, 6 февраля, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест эстонского рэпера Андруса Эльбинга, в шоу-бизнесе известного под псевдонимом Beebilõust. Мужчина, которого обвиняют в ограблении магазина в Пыхья-Таллинне, взят под стражу на срок до двух месяцев.

По оценке прокуратуры, находясь на свободе, Эльбинг может совершить новое преступление. Также существует риск, что он станет уклоняться от расследования.

В субботу, 4 февраля, Андрус Эльбинг был задержан при ограблении магазина в Пыхья-Таллинне.

В 12:30 на пульт дежурного Центра тревоги поступила информация о том, в магазине на улице Теэстузе продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу.

Через две минуты на место происшествия прибыль полицейский патруль, который обнаружил в магазине вооруженного ножом мужчину. Полицейские приказали ему бросить нож на пол и выйти на улицу. Мужчина подчинился приказу властей и вышел из магазина, не оказывая сопротивления.

В инциденте никто не пострадал. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 35-летний Эльбинг, который ранее уже наказывался в уголовном порядке. У подозреваемого в ограблении выявили алкогольное опьянение средней степени.

Размер нанесенного магазину ущерба будет установлен в ходе инвентаризации.

Власти поблагодарили бдительных граждан, которые позвонили по номеру 112 и сообщили о попытке ограбления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сергей Михайлов
Редактор

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