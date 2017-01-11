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ФОТО: на ETV+ готовится к эфиру новая передача журналистских расследований "Инсайт"

Cегодня 17:50
Рубрика: Эстония

В таллиннском Теледоме состоялись пробные съемки передачи журналистских расследований "Инсайт", которая начнет выходить на русскоязычном телеканале ETV+ с 12 января.

Передача общей продолжительностью 20-25 минут будет выходить в эфир по четвергам в 20:30 и состоять из трех сюжетов.

Подготовка амбициозного проекта началась еще в сентябре, и первые сюжеты уже готовы. "Покупка дипломных работ, судьба незарегистрированного оружия, несовершенство системы пособий для детей с ограниченными возможностями, проблемы спасателей-добровольцев — вот кое-что из того, с чего начнем", - рассказал в декабре шеф-редактор передачи Дмитрий Пастухов порталу rus.err.ee.

"Будем вести журналистские расследования, рассказывать необычные истории из жизни. Поднимать проблемы и стараться их решать. По темам это будет и криминал, и социалка, и просто человеческие истории. Они есть вокруг каждого из нас, стоит лишь за них взяться и копнуть поглубже", - пояснил Пастухов.

По его словам, название передачи выбрано не случайно. "Инсайт - это многозначный термин из области психологии. Означает проницательность, проникновение в суть, понимание, озарение, внезапную догадку, прозрение. Все это составляющие журналистских расследований, которые мы хотели отразить в названии нашей программы", - объяснил Пастухов

Андрей Крашевский
Редактор

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