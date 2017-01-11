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Таллиннский трамвай может быть продлен до пассажирского порта и поселка Юри

Video
Константин Свиридовский
Cегодня 20:48
Рубрика: Эстония

может быть Трамвайное движение в Таллинне планируется расширять. Помимо уже строящейся новой ветки до столичного аэропорта, в планах у городских чиновников проложить трамвайные пути и до пассажирского порта, не исключено, что в будущем на трамвае можно будет доехать до поселка Юри, передает "Актуальная камера".

Сейчас строительство новой трамвайной ветки к Таллиннскому аэропорту идёт полным ходом, не помеха этому и мороз. Трамвай должен пройти под железнодорожными путями возле торгового центра Юлемисте и дальше напрямик выйти к терминалу аэропорта. На конечной остановке возле воздушной гавани будет построен крытый терминал, от которого будет проходить галерея до здания аэропорта.

"Мы пока ведём работы по самому тоннелю и подготовке наружных трасс, чтобы осмотреть фронт следующих работ, в зимних условиях. Работы, конечно, ведутся чуть помедленнее, но всё-таки это возможно. Надо только использовать зимнюю технологию", - пояснил руководитель проекта Merko Ehitus Тийт Йоости.

Конец строительных работ запланирован на осень этого года, строители заверяют, что успеют сдать объект в срок.

Тоннель, который должен связать трамвайные пути до самого аэропорта, Это только первый этап. В планах у городских чиновников объединить новой трамвайной линией и аэропорт, и порт, и вокзал.

Если трамвайные линии до Балтийского вокзала находятся на ремонте, который завершится к сентябрю этого года, то строительство новой ветки в порт ещё не начиналось. Проект существует в плане развития Таллиннского порта.

"Да, такие планы существуют, но поскольку эти планы утверждает не Tallinna linnatranspordi AS, а горуправа, то я точно не могу ответить. Но думаю, что не ошибусь, если скажу, что через 2 года уже действительно сможем на трамвае доехать и в порт", - считает председатель правления АО "Таллиннский городской транспорт" (Tallinna linnatranspordi AS) Энно Тамм.

А волость Раэ предлагает ещё более грандиозное расширение. По задумке руководства волости, следует протянуть трамвайные пути от столичного аэропорта до поселка Юри. Мотивируется это тем, что очень много людей из Таллинна ездят туда на работу и наоборот. Трамвай, по мнению местных властей, поможет существенно снизить загруженность Тартуского шоссе. Но как всегда остаётся нерешённым главный вопрос: откуда взять деньги?

"Тут надо посмотреть сколько вообще средств нужно. Я знаю, что очень многие уже сегодня привозят рабочих своими автобусами, по-моему, каждое утро к нам в волость приезжает 50 автобусов. Так что, это тоже уже деньги", - говорит помощник старейшины волости Раэ Прийт Пылдмяэ.

В качестве дополнительного источника финансирования руководство волости Раэ рассматривают вариант привлечения европейских денег. Председатель правления АО "Таллиннский городской транспорт" Энно Тамм предложил протянуть трамвайные пути до границы Таллинна, если власти соседней волости проложат оставшуюся часть трамвайной линии сами.

Надежда Берсенёва
Редактор

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