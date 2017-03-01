Пятнадцать граждан России получат эстонское гражданство
Министр МВД Андрес Анвельт представил на рассмотрение правительства список лиц на получение гражданства Эстонии, среди которых 15 граждан России.
Правительство на заседании 23 февраля обсудит предложение министра внутренних дел предоставить гражданства Эстонии 18 лицам при условии, если ходатайствующие о гражданстве откажутся от своего прежнего гражданства.
Среди желающих сменить гражданство один гражданин Египта, двое — Украины, 15 человек - граждане России.
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