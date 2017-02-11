logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Опрос: центристы сохраняют лидерство, но рейтинг реформистов резко возрос

Рейтинги партий в январе. Фото: ERR
Cегодня 11:03 Обновлено 11:35
Рубрика: Эстония

Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей. Рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились.

Центристскую партию поддерживают 31% определившихся с выбором избирателей, а рейтинг Партии реформ вырос с 20 до 25%. Такие данные были получены в социологическом опросе, проведенном Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января.

Напротив, уровень поддержки входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии (SDE) и Союза отечества и Res Publica (IRL) снизился, соответственно, до 10% и 6%.

Консервативную народную партию (EKRE) поддерживают 9%, а Свободную партию — 7% избирателей.

По сравнению с предыдущим опросом, сократилась доля избирателей, не определившихся с выбором партии. Так, доля респондентов, которые не хотят голосовать ни за одну из партий или затрудняются с выбором, упала с рекордных 38% до 33%.

Таким образом, существенные изменения по сравнению с декабрем произошли только в рейтинге Партии реформ, выросшем с 20 до 25%, и SDE, поддержка которой снизились с 15 до 10%. Поддержка центристов сократилась на 1%, а IRL — с 8 до 6%.

Это говорит о том, что смена партнера в правящей коалиции с Партии реформ на Центристскую партию не принесла позитивных изменений для SDE и IRL.

Начал сокращаться и разрыв в совокупной поддержке правящих и оппозиционных партий: если в декабре правящие партии поддерживали в общей сложности 51% избирателей, то в январе лишь 47%, а общий рейтинг оппозиционных партий (Партия реформ, EKRE и Свободная партия) вырос с 34 до 41%.

Комментируя результаты опроса, социолог Юхан Кивиряхк отметил, что коалиция SDE и IRL с Центристской партией стала во многом неожиданной для избирателей отечественников и соцдемов, а некоторые шаги нового правительства могли им не понравиться, что и привело к падению рейтинга.

Тем не менее, коалиция была создана совсем недавно и должно пройти как минимум полгода, чтобы можно было делать далеко идущие выводы о том, как участие SDE и IRL в правительстве с центристами скажется на их рейтинге, считает социолог.

Центристскую партию по-прежнему поддерживают 79% русскоязычных и 20% эстоноязычных избирателей, хотя рейтинг партии незначительно снизился в Ида-Вирумаа и Таллинне. В абсолютных числах это означает, что среди избирателей центристов 53% составляют эстонцы, а 47% - русскоязычные жители Эстонии. Юхан Кивиряхк обратил внимание, что избиратели соцдемов по национальному признаку также делятся поровну.

В период проведения опроса на мнения избирателей могли повлиять такие события, как инициированные новым правительством изменения в налоговой политике, протесты в защиту эстонских лесов и против строительства железной дороги Rail Baltica, дебаты по поводу реформы пенсионной системы, предложение премьер-министра Юри Ратаса решить вопрос о гражданстве, а также действия министра труда и здоровья Евгения Осиновского по введению дополнительных ограничений на продажу и рекламу алкоголя.

В Партии реформ в январе сменился внутренний расклад сил, когда председателем партии избрали Ханно Певкура, а на выборах правления больше всего голосов было подано за Сийма Калласа и Каю Каллас.

В опросе Turu-Uuringute AS приняли участие 1002 респондента, в том числе 797 человек, достигших избирательного возраста. Статистическая погрешность опроса - 3%.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 03.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Эстония вместе с Финляндией купят 12 самоходных артиллерийских установок
 foto
Полиция продолжает поиски стрелявшего в гостинице "Метрополь"
 foto
Аавиксоо: с передачей госгимназий местным самоуправлениям могут возникнуть трудности

Зарубежные новости

foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле
 foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции