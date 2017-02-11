Опрос: центристы сохраняют лидерство, но рейтинг реформистов заметно повысился

Рейтинги партий в январе. Фото: ERR

Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей. Рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились.

Центристскую партию поддерживают 31% определившихся с выбором избирателей, а рейтинг Партии реформ вырос с 20 до 25%. Такие данные были получены в социологическом опросе, проведенном Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января.

Напротив, уровень поддержки входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии (SDE) и Союза отечества и Res Publica (IRL) снизился, соответственно, до 10% и 6%.

Консервативную народную партию (EKRE) поддерживают 9%, а Свободную партию — 7% избирателей.

По сравнению с предыдущим опросом, сократилась доля избирателей, не определившихся с выбором партии. Так, доля респондентов, которые не хотят голосовать ни за одну из партий или затрудняются с выбором, упала с рекордных 38% до 33%.

Таким образом, существенные изменения по сравнению с декабрем произошли только в рейтинге Партии реформ, выросшем с 20 до 25%, и SDE, поддержка которой снизились с 15 до 10%. Поддержка центристов сократилась на 1%, а IRL — с 8 до 6%.

Это говорит о том, что смена партнера в правящей коалиции с Партии реформ на Центристскую партию не принесла позитивных изменений для SDE и IRL.

Начал сокращаться и разрыв в совокупной поддержке правящих и оппозиционных партий: если в декабре правящие партии поддерживали в общей сложности 51% избирателей, то в январе лишь 47%, а общий рейтинг оппозиционных партий (Партия реформ, EKRE и Свободная партия) вырос с 34 до 41%.

Комментируя результаты опроса, социолог Юхан Кивиряхк отметил, что коалиция SDE и IRL с Центристской партией стала во многом неожиданной для избирателей отечественников и соцдемов, а некоторые шаги нового правительства могли им не понравиться, что и привело к падению рейтинга.

Тем не менее, коалиция была создана совсем недавно и должно пройти как минимум полгода, чтобы можно было делать далеко идущие выводы о том, как участие SDE и IRL в правительстве с центристами скажется на их рейтинге, считает социолог.

Центристскую партию по-прежнему поддерживают 79% русскоязычных и 20% эстоноязычных избирателей, хотя рейтинг партии незначительно снизился в Ида-Вирумаа и Таллинне. В абсолютных числах это означает, что среди избирателей центристов 53% составляют эстонцы, а 47% - русскоязычные жители Эстонии. Юхан Кивиряхк обратил внимание, что избиратели соцдемов по национальному признаку также делятся поровну.

В период проведения опроса на мнения избирателей могли повлиять такие события, как инициированные новым правительством изменения в налоговой политике, протесты в защиту эстонских лесов и против строительства железной дороги Rail Baltica, дебаты по поводу реформы пенсионной системы, предложение премьер-министра Юри Ратаса решить вопрос о гражданстве, а также действия министра труда и здоровья Евгения Осиновского по введению дополнительных ограничений на продажу и рекламу алкоголя.

В Партии реформ в январе сменился внутренний расклад сил, когда председателем партии избрали Ханно Певкура, а на выборах правления больше всего голосов было подано за Сийма Калласа и Каю Каллас.

В опросе Turu-Uuringute AS приняли участие 1002 респондента, в том числе 797 граждан Эстонии, достигших избирательного возраста. Статистическая погрешность опроса - 3%.