У образца ИД-карты появилось новое лицо

Микк Киркал. Фото: Лаура Арум-Ляэтс.

"Первое место было для по-эстонски скромного 27-летнего Микка большой неожиданностью. Микк родом из Южной Эстонии, где он живет и работает. Свободное время победитель конкурса любит проводить в кругу друзей и семьи, также важное место в его жизни занимают спорт и музыка. Каждую неделю Микк находит время для пробежки и игры на гитаре", - написал департамент на странице в facebook.

Фотографию победителя сделала фотограф Лаура Арум-Ляэтс.

На новом образце ИД-карты будет и новое имя — вместо Мари-Лийс Мянник будет Яак-Кристьян Йыэорг.

"При выборе имени было важно, чтобы в нем были буквы с точками и тире. Благодарим Каю, которая была лицом ИД-карты в течение десяти лет, а также всех Мари-Лийс Мянник, чье имя было позаимствовано для старого образца. Огромная благодарность и всем тем, кто участвовал в конкурсе", - сообщил Департамент полиции и погранохраны.