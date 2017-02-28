Керсти Кальюлайд призвала гимназистов Тынисмяэской реальной школы участвовать в местных выборах

Сегодня, 21 февраля, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу, где встретилась с преподавателями и учениками и дала абитуриентам урок обществоведения. В ходе обсуждения разных местных и международных тем президент обратила внимание старшеклассников на необходимость участия в предстоящих осенью муниципальных выборах.

"Грядут местные выборы, в этот раз впервые 16-летние молодые люди смогут голосовать. Каждый ваш голос важен, он может решить судьбу самоуправлений, а также то, пройдет ли в горсобрание Таллинна новая активная молодежь", - сказала президент.

Речь шла и о единстве эстонского общества и важности владения эстонским языком. Президент подчеркнула, что она не хотела бы рассматривать общество Эстонии как разделенное на общины по национальному признаку, госязык в Эстонии только один. "В Эстонии есть сообщества, которые объединяет любовь к бегу, к другой деятельности, но они не разделяются по национальному признаку. Да, каждый день мы говорим на разных языках - я и сама почти каждый день общаюсь на английском - но государственный язык у нас один. Он и должен стать для нас единой платформой. Хотя сказать "Я люблю Эстонию" каждый вправе на родном языке".

Отвечая на вопрос ученицы, какой она видит Эстонию через пять лет, президент сказала, что хотела бы, чтобы в стране стало еще меньше зла и еще более безопасно.

Керсти Кальюлайд также призвала молодежь замечать людей вокруг себя: "Это особое искусство, учиться ему должны и вы. Делать нашу жизнь лучше - это не только задача правительства, каждый может внести вклад в развитие нашего общества".

Разговор с учениками в преддверии годовщины Эстонской Республики был также посвящен истории независимости страны, развитию демократии и основным достижениям Эстонии. Не обошли стороной и ее международную позицию, выборы в США и брексит.

Молодой человек из зала спросил президента об отношениях между Эстонией и Беларусью. "Эстония как часть ЕС придерживается выработанной союзом линии отношений со странами. С такими странами, как Беларусь, у нас существуют разные программы сотрудничества, в том числе направленные на развитие демократии".

Отвечая на вопрос, насколько силен голос Эстонии на международном уровне, президент сказала, что он звучит сильно, так как Эстония выполняет все свои обязательства и перед НАТО, и перед ЕС. "Если бы мы не тратили 2% от ВВП на оборону, то ситуация была бы иная. Соблюдения международных договоренностей и выполнение своих обязанностей перед союзниками - гаранты наших твердых позиций в мире".

Керсти Кальюлайд, по словам директора школы Нины Сытник, стала первым президентом Эстонии, посетившим Тынисмяэскую реальную школу.

Rus.err.ee вел прямую трансляцию выступления президента перед старшеклассниками.