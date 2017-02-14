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Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву

Собрание руководства SDE. Фото: Анна Аурелия Минев
Cегодня 14:24
Рубрика: Эстония

Руководство социал-демократической партии поддержало решение, результатом которого будет перевод учебной деятельности Академии МВД из Таллинна в Нарву, в то время как полицейский колледж останется в Пайкузе, а колледж спасателей — в Вяйке-Маарья.

По словам председателя партии Евгения Осиновского, решение в отношении переезда академии было единодушным: партия посчитала целесообразным перевести академию из Таллинна в Нарву для увеличения присутствия государства в Ида-Вирумаа, а также для повышения чувства безопасности жителей региона, написал портал uudised.err.ee.

"Министр внутренних дел представил подробный анализ трех возможных вариантов, среди которых наибольшую поддержку у соцдемов нашло решение о переносе учебного процесса из Таллинна в Нарву", - подтвердил Евгений Осиновский.

"Меня радует, что новое правительство решило направить дополнительные инвестиции в Ида-Вирумаа, а переезд Академии МВД стал бы первой ласточкой. Я понимаю, что каждому учреждению хотелось бы остаться там, где оно находилось в течение десятилетий. Однако активная региональная политика подразумевает, что многим из нас предстоит выйти из зоны комфорта", - добавил председатель партии.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, ознакомивший правление партии с вариантами переезда академии, подчеркнул, что перевод учебного заведения в Нарву потребует дополнительных инвестиций со стороны правительства в размере нескольких десятков миллионов евро, а также покрытия возросших в связи с переездом постоянных расходов.

Ранее Анвельт утверждал, что перевод учебной деятельности в Нарву нереален с финансовой точки зрения и предпочитал перевести в Нарву только базу для практического обучения.

По подсчетам Министерства юстиции, полный перевод учебного процесса в Нарву может стоить около 20 млн евро, а дополнительные затраты составят порядка двух миллионов евро.

Также в этом случае необходимо приобрести общежитие на 600 человек стоимостью около 9,6 млн евро. Министерство отмечает, что в данном случае количество мест занижено за счет проживающих в Пайкузе учащихся, а также за счет того, что жилищные затраты преподавателей проще компенсировать в виде доли зарплаты.

Расположенное в Пайкузе общежитие полицейского колледжа на 254 человека требует около 200 000 евро.

На автодром, тактическоий городок и другие сооружения потребуется еще дополнительно 4,5 млн евро, а стоимость грунта в Нарве — примерно 300 000 евро.

Дина Малова
Редактор

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