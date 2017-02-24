В 2016 году консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь соотечественникам 1350 раз

Министерство иностранных дел рассказало, с какими трудностями сталкиваются граждане Эстонии за рубежом и как часто обращаются за помощью в консульские отделы. За прошлый год консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь 1350 раз.

Министерство иностранных дел отмечает положительную тенденцию - люди стали чаще регистрировать свой отъезд за границу. В случае ЧП у внешнеполитического ведомства есть более точные данные о том, сколько граждан Эстонии может находиться в горячей точке, передает "Актуальная камера".

Более половины обращений в консульские отделы были связаны с потерей документов - их 788, 158 раз эстонские представительства занимались задержанными за границей гражданами Эстонии. И 92 случая были связаны со смертью граждан Эстонии.

Самыми загруженными посольствами стали дипломатические представительства Эстонии в Финляндии, Швеции и Великобритании.