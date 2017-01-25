В Рийгикогу создадут две комиссии: по проблеме рождаемости и реформе публичной власти

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Конституционная комиссия поддержала создание двух комиссий. Одна из них будет заниматься решением кризиса рождаемости, вторая – разрабатывать направления развития государственной реформы.

"Обе комиссии будут заниматься важными для Эстонии вопросами, которые связаны с будущим государства. Комиссия по кризису рождаемости будет заниматься вопросами низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции. Комиссия по государственной реформе будет искать наиболее эффективную и состоятельную модель публичной власти", – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер.

Он отметил, что Эстонское государство создано эстонским народом для эстонского народа. Поэтому естественно, что государство должно активно заниматься проблемами народонаселения и при необходимости проводить реформы публичной власти.

Инициированный фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией Союза Isamaa и Res Publica проект постановления Рийгикогу о "Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости" устанавливает, что задача комиссии по проблеме – рассмотреть соответствующие государственные политики как Эстонии, так и других государств, и на основании этого внести предложения для улучшения ситуации.

Авторы проекта в пояснительной записке отмечают, что после восстановления независимость численность населения в Эстонии постоянно снижалась. Цель комиссии – выявить проблемы и найти решения для изменения данной ситуации. В задачи комиссии также входит мониторинг общих целей государственного плана действий "Увеличение численности населения Эстонии", анализ использования денежных ресурсов и внесение предложений по этим вопросам.

Инициированный фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией Союза Isamaa и Res Publica проект постановления Рийгикогу о "Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы" устанавливает, что под государственной реформой понимается преобразование публичной власти. Публичной властью являются как центральное правительство, так и местные самоуправления.

Согласно пояснительной записке, государственная реформа необходима, поскольку ввиду ограниченного количества ресурсов необходимо стремиться к все лучшим результатам. В задачи комиссии входят отслеживание и анализ административной реформы, представление предложений по реорганизации публичной власти и оценка действий по реорганизации публичной власти.

В обе комиссии будет входить по шесть членов, по одному члену из каждой фракции Рийгикогу. Полномочия комиссий продлятся до завершения срока полномочий этого состава Рийгикогу. Первое чтение проектов постановлений состоится в Рийгикогу 24 января.