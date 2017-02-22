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Пьяный дебошир в Тарту сломал полицейскому палец

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:59
Рубрика: Эстония

В одной из тартуских гостиниц во вторник вечером пострадал полицейский, приехавший по вызову унимать нетрезвую компанию, которая беспокоила персонал отеля.

Инцидент произошел 14 февраля в вестибюле отеля на улице Соола в Тарту, сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры полиции.

Полицию вызвали работники отеля, которым досаждала компания из трех мужчин. По прибытии полицейских один из дебоширов — 37-летний нетрезвый мужчина — повел себя агрессивно и при задержании сломал полицейскому палец. Он был задержан в качестве подозреваемого.

Еще один 34-летний мужчина из той же компании был доставлен в вытрезвитель.

Пострадавшему полицейскому была оказана помощь в клинике Тартуского университета.

Полиции также пришлось выехать по вызову в один из домов на улице Пурде в Тарту, где около 23:30 во вторник 20-летний пьяный мужчина напал на 34-летнего мужчину. По прибытии полиции нападавший также повел себя агрессивно и попытался напасть и на полицейских, поэтому при его задержании была использована служебная собака.

Агрессивный 20-летний мужчина и его 22-летний приятель были доставлены в вытрезвитель.

Пострадавший обратился за первой помощью в клинику Тартуского университета.

Андрей Крашевский
Редактор

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