Пярнуский порт планирует построить терминал для бункеровки судов сжиженным природным газом

Первый шаг в этом направлении уже сделан - подписан протокол с российской фирмой. О том, когда проект будет воплощен в жизнь, рассказывает "Актуальная камера".

Бункеровка судов сжиженным природным газом (LNG) набирает популярность. Как отмечает член совета Пярнуского порта Каспар Кокк, настало время и не столь крупным портам, как Пярнуский, задуматься о строительстве LNG терминала.

"Мы уже длительное время искали партнера, с кем идти в том направлении, чтобы в акватории Пярнуского порта возможна была бункеровка кораблей сжиженным природным газом. Теперь, наконец-то, мы с одним из возможных партнеров подписали протокол о намерениях", - рассказал член совета Пярнуского порта Каспар Кокк.

Возможным партнером Пярнуского порта станет фирма "СПГ Горская". Уже сейчас достаточно кораблей, работающих на СПГ (сжиженном природном газе), чтобы видеть в строительстве терминала серьезные перспективы. По мнению экспертов, через несколько лет суда на на этом виде топлива будут занимать ключевую долю в судоходстве.

"Так как во всем мире, особенно в нашем регионе, налоги на использование окружающей среды становятся все более жесткими, то видно, что с таких видов топлива, как дизель и марингазойл всё больше переходят на LNG (сжиженный природный газ)", - добавил Кокк.

Инвестиция в строительство LNG терминала в пярнуском порту оценивается в 30 миллионов евро. Проект может быть осуществлен примерно через 2 года.