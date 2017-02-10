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В воскресенье новости "Актуальной камеры" вышли в эфир из новой студии

10.02.2017 18:04
Рубрика: Эстония

В воскресенье, 12 февраля, новостная передача "Актуальная камера" впервые вышла в эфир из новой современной студии.

Новая студия находится в отреставрированном здании старого Дома радио, именуемого теперь Домом новостей ERR, в котором собраны все новостные редакции Эстонского телерадиовещания.

Первым выпуском новостей на русском языке, который вышел в эфир ETV+ из новой студии, стала воскресная "Актуальная камера +". Выпуск передачи с началом в 20:00 в воскресенье, 12 февраля, провел Николай Лощин.

Автор оформления студии – Вахур Даум, эфирную графику создала фирма Optimist Grupp, музыку – Янек Мурд.

Поскольку "Актуальная камера" выходит на всех трех телеканалах ERR (ETV, ETV2 и ETV+), по словам главного режиссера Райта-Роланда Вескемаа, важно производить на них визуально разные передачи. "Для этого мы будем использовать большой LED-экран, менять графику и комбинировать все это с видеоизображением", – сказал главный режиссер.

По словам руководителя новостных редакций ERR Урмета Коока, новую студию "Актуальной камеры" построили с нуля. "Строительство этой студии было большим вызовом с учетом дефицита времени. Я благодарю всех, кто принял участие в этом проекте, как со стороны ERR, так и за его пределами. Теперь вызов для редакции – наполнить качественной и оперативной информацией эти современные возможности", – сказал Коок.

Переезд теленовостей и выход "Актуальной камеры" в эфир из новой студии означает, что находившиеся раньше в разных зданиях редакции теленовостей, радионовостей и портала новостей теперь будут работать вместе в одном доме. По словам Коока, это даст старт новым рабочим процессам, которые увеличат оперативность, снизят дублирование и позволят комбинировать контент разных медийных платформ.

"Актуальная камера" – старейшая в Эстонии новостная передача. Впервые она вышла в эфир 11 марта 1956 года и длилась 35 минут. Сначала она выходила в эфир раз в месяц, потом – два раза в месяц, затем – раз в неделю. С октября 1958 года передача стала ежедневной. В том же году "Актуальная камера" стала выходить и на русском языке.

Ирина Киреева
Редактор

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