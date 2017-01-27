В Валгамаа горит дом с шестью квартирами

Пожар в здании усадьбы Хеллетгкьу. Фото: Valgamaalane

В деревне Хелленурме Валгаского уезда в пятницу утром начался пожар в старом здании усадьбы с шестью квартирами. Жильцам четырех квартир удалось вовремя выбраться из горящего здания, пострадавшие пока не обнаружены.

Сообщение о пожаре поступило в Спасательный департамент 20 января в 7:42, к этому моменту языки пламени уже пробивались сквозь крышу.

Жильцы четырех квартир на нижнем этаже самостоятельно выбрались из здания. Спасатели со спецоборудованием осмотрели все квартиры, но пострадавших на данный момент не нашли, сообщили в Лыунаском спасательном центре.

Масштаб пожара препятствует поисковым работам. Спасатели берут дополнительную воду для тушения из запрудного озера в 250 метрах от места пожара. Работы по тушению продолжаются, в них принимают участие спасатели из Элва, Отепя, Тарту и Тырва, а также волонтеры из Рынгу.