В Валгамаа горит дом с шестью квартирами, погиб один человек

Пожар в здании усадьбы Хеллетгкьу. Фото: Valgamaalane

В деревне Хелленурме Валгаского уезда в пятницу утром начался пожар в старом здании усадьбы с шестью квартирами. Жильцам четырех квартир удалось вовремя выбраться из горящего здания, но позднее спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Сообщение о пожаре поступило в Спасательный департамент 20 января в 7:42, к этому моменту языки пламени уже пробивались сквозь крышу.

"Во время прибытия спасателей из здания вышли пять жильцов с нижнего этажа. Один из них страдал расстройством опорно-двигательного аппарата, ему помогли выйти из здания спасатели. Около 11:30 в развалинах здания был найден один погибший", - , сообщили в Лыунаском спасательном центре.

Ранее сообщалось, что спасатели со спецоборудованием осмотрели все квартиры, но пострадавших не обнаружили.

Масштаб пожара препятствовал поисковым работам. В работах по тушению принимают участие спасатели из Элва, Отепя, Тарту и Тырва, а также волонтеры из Рынгу.