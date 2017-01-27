Эксперт: единого понимания справедливой пенсионной системы не существует

Пенсионеры Фото: ERR

Один из создателей нынешней пенсионной системы ученый-социолог Лаури Леппик считает, что намерения эстонского правительства реформировать первую ступень пенсионной системы направлены на то, чтобы избежать большой разницы между доходами будущих пенсионеров.

Действующая пенсионная система такова, что первая ступень лишь частично зависит от зарплаты, вторая ступень — полностью зависит от зарплаты, а третья - является добровольной. Так как составляющая заработной платы велика, то это увеличивает разрыв в доходах среди пенсионеров.

Критика нынешней системы, говоря простым языком, состоит в том, что людям кажется несправедливым, когда из-за низкого дохода им засчитывается вместо года трудового стажа лишь полгода, пояснил Леппик в интервью Vikerraadio.

Также он сказал, что универсального понимания, какая система является справедливой, очевидно, нет. Мнения людей во многом зависят от их мировоззрения и уровня доходов.

Но нет никаких сомнений, по мнению Леппика, в том, что пенсионная система должна быть адаптирована к демографическим и социальным изменениям в обществе.

Предложенный правительством план является нейтральным по отношению к получающим среднюю заработную плату, они ничего не выиграют и не проиграют. Маленький выигрыш будет ожидать в будущем тех, кто получал меньше средней зарплаты, а проиграют те, у кого зарплата была выше средней.

"Нельзя казать, что дифференциация пенсий по зарплате вообще исчезнет. Скорее, вопрос в том, как сильно размер пенсии будет зависеть от заработной платы", - пояснил Леппик.

Если сегодняшняя базовая часть государственной пенсии, которая одинакова для всех, составляет почти 40% от средней пенсии, а оставшиеся 60% зависят от зарплаты, то, по новой реформе, если учитывать первую и вторую ступень вместе, одинаковой для всех будет треть пенсии.

В четверг, 19 января, правительство Эстонии приняло решение, в соответствии с которым начиная с 2027 года пенсионный возраст будет увязан с ожидаемой продолжительностью жизни, а с 2037 года размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа.