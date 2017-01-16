По ПБК новогоднее поздравление Кальюлайд смотрели 99 000 зрителей

Керсти Кальюлайд. Фото: Юло Йоозинг, ERR

Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд на телеканале ETV смотрели 154 000 зрителей. На ПБК - самом популярном канале страны среди неэстонцев - этот показатель составил 99 000 зрителей.

Такие данные выясняются из свежего исследования зрительской аудитории Kantar Emor.

Всего за речью президента в прямом эфире следили 447 тысяч телезрителей. Еще 25 тысяч человек сделали это в повторе в первые дни нового года.

По оценке экспертов фирмы Emor, новогоднее обращение Керсти Кальюлайд оказалось популярнее аналогичной речи экс-главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса годом ранее.

Новогоднее обращение Ильвеса 31 декабря 2015 года в прямом эфире смотрели 415 000 телезрителей. Из них 88 тысяч смотрели обращение по ПБК.