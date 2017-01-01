В Тартумаа пьяный водитель спровоцировал аварию

Столкновение двух автомобилей. Иллюстративное фото: Postimees/Scanpix

В субботу, 24 декабря, в волости Ныо Тартуского уезда пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой пострадала женщина.

ДТП произошло в 17:03 на 1,5 километре дороги Ныо - Ныгиару, передает Департамент полиции и погранохраны.

Автомобиль Chrysler Voyager, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился 55-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Saab, которой управляла 54-летняя женщина.

Водитель автомобиля Saab была доставлена в клиникум Тартуского университета для медицинского осмотра.

Всего за последние сутки сотрудники правопорядка задержали 12 нарушителей, севших за руль в пьяном виде. Двое задержанных находились в состоянии наркотического, а 10 - алкогольного опьянения.