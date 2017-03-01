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В ТТУ завершена организационная реформа

Video
Константин Свиридовский
Cегодня 20:15
Рубрика: Эстония

Студенты Таллиннского технического университета дают неоднозначную оценку масштабной реформе, проведенной ректором ТТУ Яаком Аавиксоо, в рамках которой вместо восьми факультетов в ТТУ осталось всего четыре.

Новые деканы факультетов в среду вступили в должность и выразили общую надежду на то, что реформа все-таки упростит жизнь студентам, сообщила "Актуальная камера".

Начиная с этого года в Таллиннском техническом университете вместо восьми факультетов осталось всего четыре: инженерный, инфотехнологический, экономический и факультет естественных наук. Морская академия выделена в отдельную структуру. Раньше при восьми факультетах университет разбивался на целых 60 институтов, но теперь их число сократилось в пять раз — до 12.

Реорганизация должна позволить преподавательскому составу быстрее реагировать на изменения в запросах общества, поскольку смежным профессиям теперь будут обучать в объединенных по направлениям факультетах.

"Я считаю, что самое главное то, что мы должны быть междисциплинарными. Сфера IT присутствует почти везде. И мы хотим добиться, чтобы экономика Эстонии и эстонское общество развивались вместе с ИТ, чтобы мы стали действительно равноправным партнером государству", - считает декан факультета ИТ Герт Ерван.

В результате слияния некоторых факультетов изменятся учебные программы. В итоге программ станет меньше, и все они будут переверстаны.

"Количество учебных программ сократится на треть, как, например, получилось с инженерным факультетом. Оставшиеся две трети учебных программ будут изменены и станут более обширными. Программы будут включать в себя азы различных направлений факультета и предметы по специальности. Это позволит студентам, получившим степень бакалавра, продолжать обучение в магистратуре не только по своей специальности", - пояснил декан инженерного факультета Арво Оорн.

При этом мнение студентов разделилось: для некоторых ничего не изменилось, кому-то новое название факультета сделает диплом весомее, а кому-то наоборот.

"Например, логисты, разумеется, хотят, чтобы в их дипломах была запись выпускника инженерного факультета. Но теперь получается, что их присоединили к экономическому факультету и поэтому они не очень-то довольны", - сказал председатель студенческого совета ТТУ Артур Лоорпуу.

Реструктуризация факультетов была объявлена приоритетной задачей университета после назначения Яака Аавиксоо на должность ректора ТТУ.

Андрей Крашевский
Редактор

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